Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Удерживать Украину в русле официальной русофобии уже сегодня можно только при помощи тотального запрета инакомыслия и жесточайшего террора.

Последние российские президентские выборы позволили вновь вернуться к теме, почему казалось бы, самые если так можно сказать, «чуждые» окраины России на сегодня являются гораздо большей сильной опорой нынешней власти, чем чисто русские регионы.

Национальные «окраины», опора Путина

Результат Владимира Путина в Крыму, где он набрал 91% голосов, и в Севастополе, где ему отдали предпочтение 92% пришедших на голосование граждан, показывает, несмотря на до сих пор значительные и не до конца решенные внутренние проблемы, оставшиеся со времен Украины, жители полуострова твердо поддерживают действующую власть и готовы стать за нее стеной. Точно так же как чеченцы в Чечне и ингуши в Ингушетии.

То же самое мы видим во всех без исключения национальных автономиях. Они все (за исключением Карелии, где карелов можно смело заносить в красную книгу исчезающих народов) от выборов к выборам являются более верными «путинцами», чем чисто русские регионы. При этом, каждый раз СМИ пишут о Чечне, Дагестане и Ингушетии, как оплотах действующего президента, где он всегда набирает более 90% голосов, но забывают написать о других национальных автономиях. А там мы видим по сути ту же картину. И более «скромные» результаты здесь можно объяснить во многом гораздо большей долей проживающего здесь русского населения.

Смотрим на выборы 2012 года. При общероссийском результате Владимира Путина в 63,6% в Башкирии он набрал более 75%, Кабардино-Балкарии более 77%, традиционно фрондирующем с центральной властью Татарстане почти 83%.

Как мы понимаем, «фактора Кадырова» здесь уже нет. Вероятно, именно боязнью изменений к худшему народы России традиционно поддерживают любую сильную имперскую власть в стране. Они боятся не только хаоса, а еще и прихода к власти националистических сил, после чего всем в стране будет жить очень плохо. И в первую очередь именно им.

Скорее всего, как раз это и позволило Москве в начале 2000-х очень быстро подавить фронды местечковых националистов в автономиях. И именно нежелание допустить подобное заставляют российских татар, башкир и украинцев (а их в Крыму более 30%) всеми силами поддерживать существующее статус-кво, в котором им уютно и безопасно.

И как показали нынешние выборы, крымские татары тоже по большей части придерживаются такой же позиции. Не нужны им Ислямов или Джамилев. Им нужен Путин, который только и может стать гарантом их нормального существования сегодня.

Между прочим, еще в 1853 году еще перед началом Крымской войны, известный английский ученый-геолог, сэр Родерик Импи Мурчинсон, пытался достучаться до своих земляков с такими словами:

«Даже если Россия расширяет свои владения за счет сопредельных колоний, в отличие от остальных колониальных держав она отдаёт этим своим ново-приобретениям больше, чем берёт от них. И не потому, что ею движет некая филантропия или что-то в этом роде. Изначальные устремления всех империй мало разнятся, но там, где появляется русский человек, все чудесным образом получает совсем иное направление. Выработанные у восточных славян еще с дохристианских времен нравственные нормы не позволяют русскому человеку насиловать чужую совесть и посягать на имущество, ему по праву не принадлежащее. Чаще из коренящегося в нем неистребимого чувства сострадания, он готов отдать с себя последнюю рубашку, чем у кого-то ее отнять. Поэтому, каким бы ни было победоносным русское оружие, в чисто меркантильном плане Россия всегда остается в проигрыше. Побежденные же ею или взятые под защиту в конечном итоге обычно выигрывают, сохраняя в неприкосновенности свой образ жизни и духовные институты».

Сэр Родерик Импи Мурчинсон не был «путинистом» или фанатом империи Романовых. Просто он знал, о чем говорит, ведь он к тому времени исколесил Россию вдоль и поперек и все видел своими глазами.

И напоследок хотелось бы сказать пару слов об Украине. Да, сегодня бессмысленно устраивать здесь опросы общественного мнения. Точно также бессмысленно, как и спрашивать жителей Германии в 1944 году, насколько они доверяют Гитлеру. Но я абсолютно уверен, что если бы чисто теоретически такие выборы прошли сегодня на Украине, то их результат удивил бы многих.

И западные и украинские элиты этого очень боятся. Так как они то как раз очень хорошо понимают ситуацию. Они понимают, что удерживать Украину в русле официальной русофобии уже сегодня можно только при помощи тотального запрета инакомыслия и жесточайшего террора, которые мы и видим сегодня. И как только все это рухнет, нам останется только удивляться изменениям.

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