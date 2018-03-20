Порошенко вызовут на заседание Народного трибунала в Донецке

Первое заседание Народного трибунала над представителями украинских властей состоится в Донецке в период с 26 по 27 марта.

На него планируется вызвать украинского лидера Петра Порошенко, проинформировала представитель трибунала Елена Шишкина. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса сообщила о создании Народного трибунала над властями Украины за совершенные ими военные преступления. По словам Шишкиной, в состав народного трибунала вошли жители Донбасса. В числе подсудимых, помимо Порошенко, числятся глава Минобороны Украины Степан Полторак и главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко.

В случае неявки этих лиц либо их представителей рассмотрение дела произойдет без их присутствия, подчеркнула Шишкина.