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14:52   20 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко вызовут на заседание Народного трибунала в Донецке

Порошенко вызовут на заседание Народного трибунала в Донецке

Первое заседание Народного трибунала над представителями украинских властей состоится в Донецке в период с 26 по 27 марта.

На него планируется вызвать украинского лидера Петра Порошенко, проинформировала представитель трибунала Елена Шишкина. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса сообщила о создании Народного трибунала над властями Украины за совершенные ими военные преступления. По словам Шишкиной, в состав народного трибунала вошли жители Донбасса. В числе подсудимых, помимо Порошенко, числятся глава Минобороны Украины Степан Полторак и главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко.

В случае неявки этих лиц либо их представителей рассмотрение дела произойдет без их присутствия, подчеркнула Шишкина.

Автор: Ольга Шпакова
#порошенко #киев #политика #донецк #народный трибунал
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