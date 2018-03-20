Власти продолжат отстаивать спортивную честь России — Путин

Российский лидер Путин призвал усилить работу по оптимизации Международной конвенции о борьбе с допингом.

Владимир Владимирович заверил, что власти страны продолжат отстаивать спортивную честь России и «чистых атлетов», а также выступать за «спорт без политики и двойных стандартов». Путин поручил Министерству иностранных дел РФ активизировать работу в российской комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы усовершенствовать Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте и добиться «абсолютно прозрачных» правил.