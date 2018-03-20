Скрипаль вел себя как отшельник — сокамерник экс-полковника ГРУ

Сокамерник бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказал, что тот очень отличался от других заключенных, когда отбывал наказание в колонии.

Экс‐начальник четвертого управления ФСБ России по Санкт‐Петербургу и Ленобласти Константин Лапин поделился своими воспоминаниями в интервью «360». Он вместе со Скрипалем отбывал наказание в исправительной колонии в Мордовии.

Лапин занимал должность завхоза, поэтому знал все о заключенных. В частности, он знал, за что отбывает наказание Скрипаль. По словам Лапина, за 11 лет нахождения в колонии всего два человека, включая экс-полковника ГРУ, были осуждены за госизмену.

«В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но Родине не изменяют», — добавил он.

По его словам, в колонии заключенные вели себя вежливо, всегда здоровались и практически не ругались матом. Все ходили на зарядку и старались поддерживать себя в форме. Однако Скрипаль всегда ходил «грязный и нестираный».

«Он ходил как отшельник», — вспоминает Лапин.

Напомним, экс-полковник ГРУ был осужден в 2006 году за госизмену. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. Он был отправлен в США в ходе операции по обмену агентами спецслужб. Позже Скрипаль переехал в Великобританию.

4 марта 2018 Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок».