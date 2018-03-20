Бывший сокамерник Скрипаля рассказал, что его хорошо обеспечивали «с воли»

Бывший начальник четвертого управления ФСБ по Санкт Петербургу и Ленобласти Константин Лапин, который с 2007 по 2010 год отбывал наказание вместе в экс‐полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, рассказал о том, в каких условиях отбывал наказание шпион.

Скрипалю регулярно доставляли хорошую еду, которая очень отличалась от того, чем ежедневно питались другие заключенные, сообщил Лапин «360». Он также заявил о том, что среди сокамерников всегда были люди, которые хорошо обеспечены на воле и брали взятки, а потому находились и те, кто мог продать родину за материальные блага.

«Ему присылали посылки, привозили передачи, как говорится колбаска, конфеточки… Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — рассказал Лапин.

Он также сообщил журналистам, во время отбывания наказания бывший полковник ГРУ ходил на швейные производства, где работал в первую смену, занимаясь обрезанием ниток.

Напомним, 2006 году Скрипаль был осужден в РФ за госизмену. После 2010 года он покинул Россию и отправился на ПМЖ в Великобританию. В начале марта 2018 года его вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в парке города Солсбери.