В петербургских автобусах появится бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018

К лету бесплатный интернет будет доступен более чем на 700 автобусах.

Об этом сообщает официальный сайт «Пассажиравтотранса». К лету компания ООО «ФриСити», являющаяся официальным спонсором чемпионата миро по футболу, планирует оборудовать бесплатным интернетом более 700 автобусов.

Компания сама предложила обеспечить автобусы беспроводным интернетом. Для того, чтобы избежать монополии на поставку услуг «Пассажиравтотранс» предложил нескольким крупным компаниям тоже внедрить интернет в транспортные средства, однако все ответили отказом.

Wi-Fi от «ФриСити» уже протестирован на маршрутах № 39 и № 39Э, которые следуют между станцией метро «Московская» и аэропортом «Пулково».