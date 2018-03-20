Президент Южной Осетии пригласил Путина посетить республику

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пригасил его на десятилетие независимости республики.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Бибилов позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. В ходе общения он выразил надежду на продолжение взаимодействия между странами.

Бибилов также рассказал Путину о ходе голосования россиян в Южной Осетии и отметил, что по сравнению с прошлыми выборами избирательные участки посетило на 20% избирателей больше. Радость от победы в Южной Осетии не меньше, чем в России, отметил Бибилов.