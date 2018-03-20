Законопроект о выдаче маткапитала мачехам и отчимам внесли в ГД

Уполномоченный при российском лидере по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, в Госдуму внесли законопроект о праве мачех и отчимов, усыновивших детей своих супругов от предыдущих браков, получать материнский капитал.

По ее словам, участники заседания обсудили тему подтверждения права на получение маткапитала женщинами и мужчинами, усыновившими падчериц и пасынков. Законопроект внесли в ГД и скоро его рассмотрят.

В ходе заседания также обсудили проблемы отзыва материнского капитала у участников программы государственного переселения. Советник аппарата комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Игорь Фокин отметил, если инициировать поправки в закон по этому вопросу, тогда Государственная дума рассмотрит их в приоритетном порядке.