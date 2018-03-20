Путин: В России пройдут соревнования для не допущенных до Игр паралимпийцев

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране пройдут соревнования для паралимпийцев, которых не допустили до Игр в Пхенчхане. Речь об этом зашла на церемонии вручения в Кремле наград российским атлетам, завоевавшим медали на Паралимпиаде.

Путин поблагодарил спортсменов, тренеров и врачей за их работу. Он также заявил, что сейчас очень важно поддержать паралимпийцев, поэтому в России будут организованы свои соревнования с размером призовых выплат аналогичным вознаграждению на Играх.

Напомним, Паралимпиада проходила в южнокрейском Пхенчхане с 9 по 18 марта.