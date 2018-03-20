Путин вручает госнаграды российским паралимпийцам

Президент РФ Владимир Путин вручает ордена и медали российским паралимпийцам, которые завоевали награды на Играх-2018 в Пхенчхане.

Торжественная церемония проходит во вторник в Екатерининском зале Кремля.

Российские спортсмены по причине отстранения Паралимпийского комитета России приняли участие в Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, а также под нейтральным паралимпийским флагом. Всего в ходе Паралимпиады в Пхенчхане соревновались 30 российских атлетов, а также шесть спортсменов-ведущих. Спортсмены из РФ заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали, среди которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград.