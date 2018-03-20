Эксперты объяснили причины доверия россиян к ЦИК

Согласно опросу ВЦИОМ, более 60% россиян доверяют деятельности ЦИК РФ и ее руководителю Элле Памфиловой.

Недоверие к ЦИК составило всего лишь 14%. Причем чаще всего его высказывают граждане в возрасте от 18 до 24 лет. 62% наоборот, поддерживают ведомство и доверяют работе Центизбиркома. Состав комиссии обновился весной 2016 года и их деятельность оценивается значительно выше, чем прошлого.

Приблизительно две трети граждан РФ считают, что ведомство работает в интересах россиян. В опросе 2016 года так считали только 47% респондентов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН отметил, что участники протестов 2011 и 2012 годов требовали честных выборов. Это объяснятся субъективной пропагандой оппозиции и закрытостью технологической стороны выборного процесса. Элла Памфилова провела серьезную работу в этой области, подчеркнул Простаков.

Аналитик отметил, что прошедшие выборы президента 2018 года отличались прозрачностью. Это отметили как и заграничные наблюдатели, так и представители оппозиции. Голосование прошло согласно самым высоким требованиями мировых стандартов.

Еще один собеседник агенства, политический обозреватель, публицист Владимир Головашин указал на порядочность Памфиловой в ходе всей политической карьеры. К тому же, россияне знали о ней еще до назначения на пост главы ЦИК.

Эксперт добавил, что к выпадам со стороны оппозиционеров после голосования привыкли все и такие действия можно назвать «традиционным ритуалом». Памфилова оперативно проверяла жалобы во время предвыборной кампании. Решения по проблемам выносились обоснованные.

Да и понимание граждан выросло о том, кто трудится на благо страны, а кто пиарится для себя. Предварительный результат Владимира Путина на президентских выборах — лишь подтверждает это, заявил Головашин.