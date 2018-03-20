Российские дипломаты, высылаемые из Британии, покинули посольство

Автоколонна из более чем десяти автомобилей и микроавтобусов с дипломатами из России и членами их семей направилась в аэропорт.

Об этом сообщает во вторник РИА Новости.

Попрощаться с коллегами в аэропорт приедет посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Британский премьер Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из страны 23 дипломатов из России в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Тот вместе с дочерью Юлией 4 марта попал в реанимацию в результате отравления неизвестным веществом. Лондон уверен, что Скрипаля попытались отравить россияне.

Москва неоднократно заявляла о непричастности к покушению на полковника.