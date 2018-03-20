В ЦИК рассказали о проведении единого дня голосования в сентябре

Более 30 глав регионов будут избраны в сентябре 2018 года, сообщает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

20 марта, в ходе заседания Общественной палаты Памфилова заявила, что ЦИК рассчитывает на продолжительное сотрудничество с общественной палатой. Она подчеркнула, что главная задача для Центризбиркома сейчас — не растерять потенциал общественного наблюдения, обнаруженный на президентских выборах 18 марта.

Глава ЦИК добавила, что необходимо постоянно заниматься обучением наблюдателей, чтобы создать постоянный институт общественного наблюдения в России. Памфилова отметила, что выборы в России проходят постоянно. Уже в сентябре пройдут выборы глав регионов, в которых примут участие более 30 субъектов Федерации.