Заседание федерального оперативного штаба НАК прошло в Москве

Глава ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников во вторник, 20 марта, провел заседание НАК в Москве.

По информации, опубликованной на сайте ведомстве, на собрании присутствовали главы и сотрудники федеральных органов исполнительной власти РФ, управляющие ФСБ России и несколько руководителей оперативных штабов в субъектах страны.

Выработаны меры по повышению готовности групп в морских районах и муниципальных образованиях.