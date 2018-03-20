Умер известный советский хоккеист Юрий Шаталов

Во вторник, 20 марта, скончался известный советский хоккеист Юрий Шаталов. Об этом сообщили в клубе «Легенды хоккея», выразив соболезнования родным и близким хоккеиста.

Шаталову было 72 года. Причины смерти не сообщаются. Хоккеист носил звание чемпиона мира, а также двукратного чемпиона СССР. Он играл в составах команд ЦСКА и «Крыльев Советов», а также был участником суперсерии СССР – Канада в 1972 и 1974 годах.

После завершения своей карьеры игрока Шаталов работал тренером.