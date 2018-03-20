Нитки обрезал: сокамерник Скрипаля рассказал о его работе в колонии

Один из сокамерников Сергея Скрипаля, отбывавший с ним наказание в исправительной колонии в Мордовии, бывший начальник 4 управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти Константин Лапин рассказал о жизни экс‐полковника ГРУ в исправительном учреждении.

Как сообщает телеканал «360», в колонии имелись швейный цех, а также производство макарон и пластиковых окон. По словам Лапина, Скипаль работал в первую смену на швейном производстве и обрезал там нитки.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля осудили в России за государственную измену в 2006 году. Он передавал секретную информацию британским спецслужбам. В 2010 году после обмена шпионами между Америкой и Россией он переехал жить в Великобританию.

4 марта Скрипаля и его дочь Юлию попытались отравить на территории Соединенного Королевства. Премьер страны Тереза Мэй считает, что к происшествию имеет отношение Россия.