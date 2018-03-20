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14:03   20 Марта 2018
Россия
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ТИК аннулировал итоги голосования на одном из участков Москвы

ТИК аннулировал итоги голосования на одном из участков Москвы

Дело в том, что на избирательном участке №1910 в Нагорном районе ЮАО нашли несоответствия в итоговых протоколах участковой избирательной комиссии (УИК).

Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

Тот рассказал, что комиссия руководствуется не только поступающими жалобами, но и сообщениями в интернете. Там появилась информация, что на одном из московских участков есть копия протокола, которая отличается от оригинала: число заявленных голосов за всех кандидатов в последней увеличено.

Мосгоризбирком вызвал председателя ТИК. Тот проверил и выяснил, что расхождения действительно есть. Итоги голосования в районе посчитали без учета этого участка: его результаты аннулировали.

Автор: Саша Подольская
#москва #россия #новости #тик #выборы2018
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