В ходе прошедших выборов главы РФ действующий президент страны Владимир Путин не вел активную избирательную кампанию, а также не участвовал в дебатах, чтобы дать преимущество другим кандидатам.

Об этом сообщил журналистам спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Он отметил, что такая позиция российского лидера говорит о его толерантности по отношению к представителям других политических сил.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Действующий президент, по данным ЦИК, одерживает победу с результатом 76,68% по результатам обработки 99,94% протоколов. Явка избирателей по стране составила 67,4%.