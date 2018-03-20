Голосовой помощник «Алиса» научилась вызывать такси

Разработчики компании «Яндекс» добавили опцию вызова такси в голосовой помощник «Алиса».

Теперь сервис начинает взаимодействовать с «Яндекс.Такси» после получения соответствующей голосовой команды. Как пояснили в компании, в настоящее время алгоритм запускает три фразы.

Чтобы активировать эту опцию в диалоге с «Алисой», нужно произнести вместе с ключевым словом «такси» слово «закажи», «вызови» или «поехали». После этого нужно озвучить необходимый адрес. Также приложение может запомнить домашний или рабочий адрес пользователя, после чего его не нужно будет набирать в строке «Куда».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» интегрировал «Алису» в свой фирменный браузер. Теперь его пользователи могут пользоваться функционалом популярного голосового помощника.