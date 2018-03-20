Володин: Россия ответила высокой явкой на выборах в ответ на призывы Навального о бойкоте

Граждане РФ ответили на призывы блогера Алексея Навального о бойкоте выборов высокой явкой. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Журналисты задали вопрос о том, идет ли речь о бюджетниках. Политик пояснил, что нельзя почти 70% избирателей от всей России записать в эту категорию. Также Володин указал на очереди, выстроившиеся перед заграничными избирательными участками.

Выборы в России прошли 18 марта. По итогам обработки 99,84% бюллетеней с 76,6% лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.