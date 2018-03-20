По информации СМИ, в результате взрыва ручной гранаты в одном из продуктовых магазинов Кишинева погибли два человека. Еще двое получили ранения.

На данный момент на месте произошедшего работают спасатели. Правоохранительные органы начали расследование ситуации.

Взрыв прогремел около полудня в магазине на пересечении улиц Матеевича и Армянской. По словам очевидцев, между продавцом и покупателем произошел конфликт. Мужчина, не заплатив, пытался забрать какой-то товар. Как говорят свидетели, в итоге он вышел из помещения и взорвал гранату.