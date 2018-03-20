Киев вышел из правового поля, не допустив россиян до выборов — Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что Киев противопоставляет себя Европейскому союзу и мировому сообществу.

По его словам, украинские власти перекрыли допуск россиян к диппредставительствам на президентских выборах. Киев все больше выходит из международного правового поля, подчеркнул Володин.

«В любой другой стране наверняка мировое сообщество просто это не простило бы», — сказал спикер ГД.

Володин добавил, что украинскому государству прощают эти нарушения, потому что Киев используют «в борьбе против РФ» и для того, чтобы ослабить Москву.