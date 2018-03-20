Володин: Избиратели сплотились вокруг Путина, несмотря на широкую кампанию по дискредитации выборов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал высокий уровень поддержки президента на выборах за рубежом.

В время Совета Думы Вячеслав Володин отметил, что широкая информационная кампания против России еще сильнее сплотила граждан вокруг президента, что позволило ему одержать уверенную победу на президентских выборах.

Володин добавил, что благодаря упорному труду Владимир Путин доказал, как много можно сделать для России, и поэтому граждане страны поддержали его вне зависимости от своих политических взглядов.

Спикер Госдумы обратил внимание и на то, что действующий глава государства получил широкую поддержку избирателей за рубежом: по его словам, граждане России, проживающие на территории Франции, США, Германии и других стран выказывают доверие к президенту, потому что понимают, что Путин и Россия — одно и то же.