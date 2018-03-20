Путину в мае доложат о ходе импортозамещения в ОПК, сообщил Патрушев

Секретарь Советабеза России Николай Патрушев заявил о том, что в мае текущего года президенту страны Владимиру Путину будет представлен доклад о ходе импортозамещения в оборонно-промышленной отрасли.

«Результаты работы по данному направлению будут доложены президенту РФ в мае текущего года», — сказал он в ходе совещания по импортозамещению.

Кроме того, Патрушев подчеркнул, что решение такого рода задач контролирует Военно-промышленная комиссия Российской Федерации. Он также потребовал обеспечить безусловную реализацию соответствующих целей, которые ранее были поставлены Путиным.