Telegram должен в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи шифрования

Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram уведомление о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. У Telegram есть 15 дней для передачи ФСБ данных для декодирования сообщений.

Согласно российскому закону, подобное предупреждение - первый шаг к блокировке мессенджера в России.

20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде по поводу ключей шифрования. Представители мессенджера заявили о планах обжаловать решение суда. По их словам, у ФСБ будет доступ к переписке всех пользователей, в случае того, если спецслужбы получат ключи шифрования.

Напомним, что в декабре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать данные для декодирования сообщений спецслужбе.