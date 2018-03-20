Турецкие военные нанесли удар по водонапорной станции на северо-востоке Сирии

Армия Турции нанесла удар по станции водоснабжения в городе Эль-Хасаке, административном центре одноименной провинции на северо-востоке САР.

Об этом во вторник сообщает сирийское национальное информационное агентство САНА. Согласно его данным, в результате нанесенных повреждений станция «Улюк» была обесточена, из-за чего город остался без водоснабжения. Отмечается, что работы по восстановлению главного канала электроснабжения водонапорной станции уже начались.