Песков: Россия всегда платила по своим счетам, но оплачивать чужие не собирается

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение Саудовской Аравии и США действий России в Сирии.

Песков заявил, что Кремль сожалеет о постоянном «маниакальном желании» ряда стран заставить Россию за что-то платить. Он добавил, что подобные «предложения» поступают из США с завидным постоянством.

Пресс-секретарь отметил, что Россия «не собирается оплачивать чужие счета», отвечая на вопрос о планах США обсудить действия американских вооруженных сил в Сирии и Йемене в рамках визита принца Саудовской Аравии в Вашингтон.