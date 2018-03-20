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13:15   20 Марта 2018
Россия
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Кремль абсолютно не беспокоят сообщения о «каруселях» на выборах - Песков

Кремль абсолютно не беспокоят сообщения о «каруселях» на выборах - Песков

Пока эти сообщения не подкреплены соответствующими заявлениями наблюдателей, Кремль не станет придавать им значение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило о «выборных каруселях» в одном из российских городов, а также о несоответствии числа зарегистрированных избирателей с итоговым количеством бюллетеней на 12 избирательных пунктах.

Песков заметил, что эти заявления обеспокоят Кремль только, если их подкрепят соответствующие жалобы наблюдателей, которые находились на этих избирательных пунктах.

Автор: Саша Подольская
#россия #песков #новости #выборы2018
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