Кремль абсолютно не беспокоят сообщения о «каруселях» на выборах - Песков

Пока эти сообщения не подкреплены соответствующими заявлениями наблюдателей, Кремль не станет придавать им значение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило о «выборных каруселях» в одном из российских городов, а также о несоответствии числа зарегистрированных избирателей с итоговым количеством бюллетеней на 12 избирательных пунктах.

Песков заметил, что эти заявления обеспокоят Кремль только, если их подкрепят соответствующие жалобы наблюдателей, которые находились на этих избирательных пунктах.