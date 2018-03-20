Западные СМИ назвали Навального самым большим лузером российских выборов

Шум вокруг выборов президента РФ в западных СМИ постепенно снижается.

Британская пресса пока продолжает вести антироссийскую кампанию, однако СМИ других стран все же признали, что безоговорочная победа Владимира Путина на выборах дает ему весьма убедительный мандат внутри страны и наиболее прочную позицию в мире.

Некоторые СМИ, например Си-эн-эн, настаивают на том, что выборы прошли под знаком «апатии избирателей», приведя в пример опрос двух человек, пожелавших остаться неназванными, а также некого чиновника. Об отсутствии объективности материала говорит хотя бы то, что авторы не удосужились привести другие точки зрения и ни словом ни обмолвились об очередях на избирательных участках.

«Файненшл таймс» тоже очень старалась очернить выборы-2018 в РФ, однако была вынуждена была признать, что голосование прошло «чисто».

Большинство зарубежных масс-медиа также единогласно отметили, что план бойкота выборов, который вынашивали оппозиционеры, провалился. Столь значительный перевес голосов за Путина невозможно подстроить, признали СМИ, опираясь на мнения экспертов и данные наблюдателей ОБСЕ.

Колумнист Bloomberg Леонид Бершидский признал, что самым большим лузером в день выборов стал Навальный, призывавший бойкотировать выборы. Ассошиэйтед Пресс в своем материале тоже указало на тщетные усилия активиста Алексея Навального организовать всеобщий бойкот выборов.

Факт появления более мягких и спокойных аналитических статей о России в западной прессе говорит о постепенном снижении антироссийского тона, который преобладал в их материалах в ходе всей предвыборной гонки.