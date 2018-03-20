Глава Южной Осетии поздравил Путина с победой на выборах

По сообщению пресс-службы Кремля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

В ходе разговора Бибилов поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента РФ. Также он сообщил о желании и дальше развивать сотрудничество в рамках российско-югоосетинского Договора о союзничестве и интеграции, который был принят 18 марта 2015 года. Глава российского государства такой настрой также подтвердил.