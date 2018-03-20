Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Песков в ситуации с молчанием Белого дома призвал ждать утра, которое вечера мудреней. Пушков не стал, назвав отсутствие поздравлений символичным. Эксперт по протоколу добавил: Пока поведение США выглядит хамским.

На имя российского лидера Владимира Путина продолжают поступать письменные поздравления от глав других государств с переизбранием на пост президента РФ. Список внушительный - в нем имена от президента Кубы Рауля Кастро до канцлера Германии Ангелы Меркель.

Некоторые лидеры страны не ограничились письменными поздравлениями - они позвонили Путину. В числе тех, с кем у президента России состоялись телефонные разговоры в первые сутки после выборов: президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, премьер Японии Синдзо Абэ.

В этом перечне государств, лидеры которых поздравили президента РФ, нет США. Президент Дональд Трамп никак не отреагировали на победу Владимира Путина, который на выборах набрал рекордное число голосов избирателей (76,69%). По крайней мере, пока. Как сообщили в Белом доме, Трамп «не планировал связываться по телефону с Путиным».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать ИА «Политика Сегодня» молчание Вашингтона, посоветовав обратиться в Администрацию президента РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал журналистов не сгущать краски.

«Не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации отношений с нашими американскими партнерами там, где это нам интересно и необходимо. Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров, кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам». — сказал представитель Кремля.

И напомнил известную поговорку, что «утро вечера мудренее».

Не стал дожидаться утра по американскому времени председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В беседе с ИА «Политика Сегодня» сенатор заявил, что молчание Белого дома символично и демонстрирует, насколько плохи дела в российско-американских отношениях.

«Я бы не стал недооценивать этот эпизод. Он глубоко символичен. Американская сторона отказывается от общепринятых приличий. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на сложные отношения между Россией и Германией, тем не менее сочла необходимым поздравить Путина. В ФРГ понимают, что без диалога с РФ нельзя», — сказал Пушков.

Сенатор не исключает, сам Трамп и хотел бы поздравить Путина. Во время своей предвыборной кампании и после глава Белого дома не раз заявлял, что диалог с Россией пошел бы на пользу и США, и РФ, а, критикуя внешнюю политику Москвы, он никогда не критиковал лично президента России. Поздравить с победой Владимира Путина, как убежден Пушков, Дональду Трампу мешает давление американской политической элиты.

«Он очень ограничен в своих маневрах. Любые попытки проявить склонность к диалогу с РФ сразу подвергаются мощным атакам в США. Даже вежливость в отношении России русофобским большинством в политике рассматривается как противоречащая интересам США. Налицо гигантский разлом между РФ и США. Это разлом стратегический, не тактический. И не приходится ожидать, что ситуация изменится в ближайшее время», - объяснил Пушков.

Более резкую оценку молчанию Белого дома дал начальник Управления государственного протокола Комитета по внешним связям Администрации Петербурга в 1998-2006 годах Иван Арцишевский, известный вежливостью королей. Арцишевский не только крупнейший специалист в России по протоколу, но и представитель Объединения членов рода Романовых в России.

«Это хамство. Самое настоящее. В духе американского юмора, когда они себе тортом по физиономии заезжают и, простите, мочатся через парапет. Это некрасиво, это неуважение. К выборам можно относиться по -разному. Но уважающие себя державы и уважающие себя лидеры поздравили Путина», — сказал Арцишевский.

Официальный сайт Кремля приводит внушительный список направивших поздравительные телеграммы: председатель КНР Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Боливии Эво Моралес, президент Венгрии Янош Адер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Лаоса Буннянг Ворачит, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Первым телеграмму Владимиру Путину направил глава Сербии Александр Вучич.