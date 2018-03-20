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13:07   20 Марта 2018
Россия
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Кремль: Отношения США и Саудовской Аравии не являются делом России

Кремль: Отношения США и Саудовской Аравии не являются делом России

Поездка принца Саудовской Аравии в Вашингтон является отношениями третьих стран, к которым Москва относится с уважением.

Однако российская сторона считает для себя приоритетным выстраивание дальнейших отношений с Эр-Риядом и реализацию ранее достигнутых соглашений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия высоко оценивает результаты, которых удалось достичь двум странах в ходе визита короля Саудовской Аравии в Россию.

Сейчас Кремль исходит из того, что Эр-Рияд и Москва имеют политическую волю и намерение развивать свои отношения на взаимовыгодной основе, отметил Песков.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #песков #кремль #политика #саудовская аравия
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