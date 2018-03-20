Песков: Владимир Путин продолжает принимать поздравления от лидеров других стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает принимать поздравления по телефону от зарубежных коллег.

Пресс-секретарь добавил, что часть телефонных разговоров проходит прямо сейчас и пообещал держать граждан в курсе по мере поступления поздравлений.

Он также отметил, что большинство поздравлений поступает во второй половине дня.

Президентские выборы состоялись 18 марта. Уверенную победу на них одерживает действующий глава государства Владимир Путин с результатом 76,68% по результатам обработки 99,94% бюллетеней, сообщает ЦИК РФ.