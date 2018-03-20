СКР установил подозреваемого в обстреле сотрудников ДПС в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и установил подозреваемого.

Информационное агентство «Невские Новости» сообщило, что в ночь с понедельника на вторник наряд ДПС остановил внедорожник Hummer. Водителя выстрелил в сторону правоохранителей из травматической «Осы» и уехал. Сотрудники ДПC нашли внедорожник в Приморском районе, но водителя в нем не было.

Правоохранители изъяли пакеты. В одном из них лежал травматический пистолет. Подозреваемым оказался 56-летний ранее судимый петербуржец. Оружие отправили на экспертизу.