Президент пока не планирует встречу с высылаемыми из Лондона российскими дипломатами

График президента России Владимира Путина в ближайшие дни не предполагает встречи с российскими дипломатами, которых британское руководство объявило персонами нон грата и выслало из Лондона.

Об этом во журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник 23 сотрудника российского посольства в Великобритании должны прибыть в Россию. Как сообщает ТАСС, в Москву дипломатические работники и члены их семей прилетят на спецрейсе авиакомпании «Аэрофлот». Самолет должен приземлиться утром в одном из аэропортов британской столицы и в этот же день отправиться в РФ.