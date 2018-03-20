Песков призвал дождаться от Лондона доказательств обвинений по делу Скрипаля

Россия не должна доказывать свою невиновность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким заявила, что Россия должна показать, что не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Песков заметил, что Москва не имеет отношения к инциденту. Но доказывать это не собирается, пока Великобритания не предоставит доказательства своим обвинениям.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Владимир Путин ранее заявлял, что РФ не причастна к отравлению экс-полковника. Прежде всего, потому, что российское химоружие уничтожено, в частности, под контролем международных наблюдателей.