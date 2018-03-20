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12:45   20 Марта 2018
Россия
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Песков: Кремль не считает недружественным шагом отсутствие поздравлений с победой Путину от Трампа

Песков: Кремль не считает недружественным шагом отсутствие поздравлений с победой Путину от Трампа

В Кремле не считают, что отсутствие поздравлений с победой Владимира Путина на выборах от президента США Дональда Трампа есть недружественный шаг от Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин открыт для нормализации отношений с США. К тому же российский лидер получил множество поздравлений от представителей других государств, но кто-то не может позвонить или отправить телеграмму из-за загруженного графика.

«Не нужно ничего сгущать», — подчеркнул Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп не намерен связаться с Путиным, чтобы поздравить политика с переизбранием на пост президента.

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #песков #политика #трамп #весь мир #поздравления с победой на выборах
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