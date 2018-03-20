Песков: Кремль не считает недружественным шагом отсутствие поздравлений с победой Путину от Трампа

В Кремле не считают, что отсутствие поздравлений с победой Владимира Путина на выборах от президента США Дональда Трампа есть недружественный шаг от Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин открыт для нормализации отношений с США. К тому же российский лидер получил множество поздравлений от представителей других государств, но кто-то не может позвонить или отправить телеграмму из-за загруженного графика.