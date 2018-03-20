Песков призвал СМИ не перевирать слова Макаревича о россиянах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя мнение музыканта Андрея Макаревича о россиянах, заявил, что нет необходимости долго рассуждать о его словах, а СМИ следует не перевирать его высказывание.

Песков заявил, что журналисты неправильно цитируют слова артиста, который якобы напрямую назвал россиян «злобными дебилами».

«Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно», — заметил Песков.

Он также отметил, что данная ситуация не является вопросом Кремля.

Напомним, музыкант Андрей Макаревич разместил на своей странице в Facebook пост, в котором поделился своим удивлением, насколько американцы «спокойнее, веселее и добрее нас». Отвечая на один из комментариев, Макаревич предположил, что что-то превращает россиян в «злобных дебилов».