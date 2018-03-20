Более 65 процентов территории Восточной Гуты освободили — Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последние пять дней из Восточной Гуты вышли почти 80 тысяч человек.
По его словам, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит уникальную и беспрецедентную по масштабам гуманитарную операцию в Восточной Гуте. Освободили более 65% территорий. Офицеры выводят из блокированных районов мирных жителей и доставляют сирийцам гуманитарную помощь.
Шойгу уточнил, что в кратчайшие сроки поставили 427 тонн еды, доставили полевые кухни и бутилированную воду, более семи тысяч матрасов и комплектов постельного белья.
#СИРИЯ #ВосточнаяГута Только за вчерашний день через гуманитарные коридоры выведено 6 046 человек.Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон #ЦПВС выведено 79 702 человека, большинство из которых – дети— Минобороны России (@mod_russia) 20 марта 2018 г.