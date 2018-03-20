Более 65 процентов территории Восточной Гуты освободили — Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последние пять дней из Восточной Гуты вышли почти 80 тысяч человек.

По его словам, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит уникальную и беспрецедентную по масштабам гуманитарную операцию в Восточной Гуте. Освободили более 65% территорий. Офицеры выводят из блокированных районов мирных жителей и доставляют сирийцам гуманитарную помощь.

Шойгу уточнил, что в кратчайшие сроки поставили 427 тонн еды, доставили полевые кухни и бутилированную воду, более семи тысяч матрасов и комплектов постельного белья.