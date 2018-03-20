Украинского военного подозревают в продаже деталей танков

Украинская военная прокуратура задержала контрактника, подозреваемого в продаже элемента динамической защиты танков «Нож».

Комплекс «Нож» предназначается для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов и ударно-кумулятивных боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе, по сведениям прокуратуры, военнослужащий снял с нескольких танков Т-64БМ «Булат» элементы динамической защиты. Он продал 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом по 11 тысяч гривен (418 долларов).

Сейчас в отношении задержанного военного решается вопрос об инициации уголовного дела по ряду статей.