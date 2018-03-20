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12:44   20 Марта 2018
Россия
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Памфилова: Заявления Госдепа США о недопуске независимых наблюдателей на выборы — наглая ложь

Памфилова: Заявления Госдепа США о недопуске независимых наблюдателей на выборы — наглая ложь

Глава ЦИК РФ обратила внимание на то, не допущенные наблюдатели нарушили формальные процедуры регистрации.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала сообщение Госдепа США о недопуске пяти тысяч наблюдателей до президентских выборов.

На заседании для наблюдателей в Общественной палате Памфилова назвала эти слова «наглой, безграмотной ложью». Она обратила внимание на то, что Центризбирком не отказывал никому в регистрации в качестве наблюдателей, если граждане, изъявившие подобное желание, выполнили все формальные процедуры.

Ранее, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойрет заявила, что решение ЦИК РФ об отказе в регистрации в качестве наблюдателей пяти тысячам представителям СМИ убедительное демонстрирует боязнь Кремля открытых президентских выборов.

Подобное заявление было сделано, несмотря на разъяснения, данные Центризбиркомом: комиссия отказалась зарегистрировать активистов от оппозиции, сторонников Алексея Навального, активистов движения «Голос» из-за недостоверных сведениях в заявках. 

Автор: Юлия Стрелкова
#памфилова #цик рф #выборы 2018
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