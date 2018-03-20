Госпрограмма вооружения до 2027 года будет изменена, заявил Шойгу

План деятельности Министерства обороны РФ до 2020 года и государственная программа вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на совещании с руководством МО. Он также подчеркнул, что в своем послании Путин наметил важнейшие задачи, решением которых необходимо заняться стране в предстоящие годы.

Кроме этого, глава Минобороны РФ поручил своим заместителям до 3 апреля текущего года представить свои предложения по изменению плана деятельности министерства до 2020 года, а также госпрограммы вооружения до 2027 года. Генштабу же поручено было обобщить все эти инициативы и до 20 апреля составить проекты соответствующих документов.