Саркози задержан и дает показания по поводу финансирования своей предвыборной кампании

Экс-президент Франции Николя Саркози задержан во вторник и допрашивается по поводу незаконного финансирования Ливией его предвыборной кампании в 2007 году.

Об этом сообщает агентство France-Presse. Отмечается, что на допрос также был вызван один из ближайших помощников бывшего главы государства — Брис Ортефе, который во времена президентства Саркози занимал ряд министерских постов в стране.

Допрос политиков проходит в здании юридической полиции города Нантера. Согласно законодательству Франции, задержание Саркози может продлиться до 48 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.