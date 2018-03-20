Первый официальный снимок смартфона Xiaomi Mi MIX 2S появился в сети
Китайская компания Xiaomi опубликовала в Сети первый официальный снимок нового смартфона Xiaomi Mi MIX 2S.
По словам специалистов, новая модель спереди ничем не отличается от предшественника Mi Mix 2. Эксперты выдвинули предположение, что фронтальная камера и датчики смартфона встроены в нижний отступ под экраном, когда стандартная двойная камера традиционно располагается на задней стороне корпуса.
Презентация новой модели состоится, по некоторым данным, в конце марта.