Первый официальный снимок смартфона Xiaomi Mi MIX 2S появился в сети

Китайская компания Xiaomi опубликовала в Сети первый официальный снимок нового смартфона Xiaomi Mi MIX 2S.

По словам специалистов, новая модель спереди ничем не отличается от предшественника Mi Mix 2. Эксперты выдвинули предположение, что фронтальная камера и датчики смартфона встроены в нижний отступ под экраном, когда стандартная двойная камера традиционно располагается на задней стороне корпуса.

Презентация новой модели состоится, по некоторым данным, в конце марта.