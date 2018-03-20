Разведывательный самолет ВВС США направился к границам РФ в Баренцевом море

Стратегический разведывательный самолет военно-воздушные силы США RC-135W во вторник, 20 марта, с британской авиабазы Милденхолл и взял курс к российским границам в Баренцевом море.

Сейчас RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным HERTZ64 летит в северном направлении вдоль побережья Норвегии. C-135 американских ВВС дозаправил стратегический разведывательный самолет в небе над Северным морем. Ожидается, что RC-135W пробудет в районе Баренцево моря несколько часов.