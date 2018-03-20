Венгрия заблокирует выступление Порошенко в летнем саммите НАТО

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна заблокирует выступление президента Украины Петра Порошенко, если Киев не отменит закон «Об образовании».

В ведомстве уточнили, что документ нарушает права нацменьшинств. Венгрия поддержит проведение встреч на летнем саммите НАТО только в том случае, если Украина выполнит указанные условия.

В сентябре прошлого года Порошенко подписал закон «Об образовании», который говорит о том, что обучение в образовательных учреждениях Украины будет проходить только на украинском языке. С 2020 года обучение с первого класса в школах страны перейдет только на этот язык. До 2019 года нацменьшинства до пятого класса продолжат обучаться на родном языке.