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12:20   20 Марта 2018
Россия
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Совфед: Благодаря президентским выборам в России появился институт общественного наблюдения

Совфед: Благодаря президентским выборам в России появился институт общественного наблюдения

По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, благодаря прошедшим выборам в России появился новый общественный институт наблюдения.

В ходе Первого форума общественных наблюдателей Клишас назвал появление подобного независимого общественного института новой главой в российском законодательстве. Член Совета Федерации добавил, что массовое наблюдение на выборах — уникальный опыт для нашей страны.

Сенатор подчеркнул, что создание института наблюдения поможет внести ряд важных изменений в существующее законодательство.

Клишас назвал главной задачей власти обеспечение конституционных прав граждан и отметил, что высокая явка на президентских выборах — главный показатель доверия к существующей политической системе.

 

Автор: Юлия Стрелкова
#памфилова #совет федерации #выборы 2018
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