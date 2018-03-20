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12:20   20 Марта 2018
Россия
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Наблюдатели на выборах-2018 держали избиркомы «в тонусе» - Памфилова

Наблюдатели на выборах-2018 держали избиркомы «в тонусе» - Памфилова

Комиссии на президентских выборах этого года не знали, сколько наблюдателей приедут и откуда, объяснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Во вторник она участвует в семинаре Общественной палаты.

Памфилова заметила, что в прошлые годы между избиркомами и наблюдателями часто вспыхивали конфликты. Поэтому в этом году ЦИК решил расширить возможности наблюдателей, а также оградить их от жесткого административного регулирования.

Никто в избиркомах не знал, сколько наблюдателей приедут. Скольких направят партии, а скольких - сами кандидаты. Поэтому на местах комиссии постоянно были «в тонусе».

Автор: Саша Подольская
#россия #памфилова #новости #наблюдатели #выборы2018
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