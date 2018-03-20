ЦИК: Результаты голосования на выборах-2018 отменили на семи участках

Об этом проинформировала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на форуме наблюдателей Общественной палаты РФ.

Как отмечает агентство Nation News, это очень хорошая цифра- всего 0, 001% от общего числа, ведь в общей сложности в день выборов функционировали порядка 97-и тысяч участков.

В ЦИК РФ уточнили, что речь идет о нескольких участках в Дагестане и Подмосковье, а также в Московской, Тюменской и Кемеровской областях.

Памфилова отметила, что нарушения на семи участках из более 97-и работавших является очень хорошим результатом.