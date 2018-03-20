Депутаты хотят ужесточить наказание за продажу фальшивых лекарств в интернете

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о мерах ответственности за распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий через интернет. Уточняется, что максимальной мерой наказания может стать лишение свободы сроком до 12 лет.

Авторы законопроекта напомнили о том, как недавно правоохранители закрыли более 3 тысяч сайтов и конфисковали более 25 миллионов упаковок нелегальных лекарственных средств. Принятие такого законопроекта будет иметь положительные последствия, поскольку благодаря принятым несколько лет назад законам по борьбе с нелегальными препаратами количество фальсификата сократилось вдвое.